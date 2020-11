Task force della municipale contro gli sporcaccioni

AGRIGENTO. Potenziati i controlli contro l’abbandono di rifiuti. Il Comandante della Polizia Municipale, colonnello Gaetano Di Giovanni, dopo avere sentito il sindaco Miccichè, ha deciso ripristinare la squadra di Polizia Ambientale che tanti riscontri aveva ottenuto prima di venire soppressa. Due pattuglie lavoreranno h24 sul territorio cittadino controllando in particolare le aree dove tradizionalmente gli sporcaccioni seriali lasciano i loro sacchetti di rifiuti. Coloro che verranno scoperti in flagrante verranno denunciati e sanzionati come prevede la legge.