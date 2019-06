Tartarughe, pappagalli trovati su furgone senza licenza

Animali di specie protetta venduti, denunciato

I carabinieri hanno denunciato C.D.A. 37 anni, accusato di vendere animali protetti di varie specie porta a porta. L’uomo su un furgoncino non autorizzato al trasporto di animali, aveva otto esemplari vivi di tartarughe “testudo hermanni” specie protetta, che la cui commercializzazione può avvenire solo in presenza della necessaria documentazione rilasciata dai nuclei cites dei carabinieri. Nel furgone sono stati trovati anche 400 pesci rossi, 27 conigli, 2 scoiattoli, 5 criceti, 7 pappagalli parrocchetti e 75 tartarughe d’acqua. Sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti degli acquirenti degli animali, corresponsabili delle violazioni penali previste a tutela del commercio delle specie di flora e fauna in via d’estinzione.

FOTO ARCHIVIO