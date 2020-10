Tari a Campobello: il sindaco Picone attende delucidazioni dall’Arera

CAMPOBELLO DI LICATA. In merito alla sentenza del CGA sulla TARI del 2018, posso dirvi che gli uffici si stanno attivando per chiedere chiarimenti all’autorità di controllo (ARERA). La sentenza, infatti, dice che dobbiamo annullare quelle tariffe, ma non dice nulla sul percorso da seguire. Ad esempio non dice se possiamo mettere le somme a credito, e scalarle dalla prossima TARI, o restituirle immediatamente. Non dice se dobbiamo fare tutto subito, o se possiamo spalmare questo credito su più anni, e così via per tanti altri aspetti.

Lo sostiene il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone, intervenuto sulla vicenda della Tari 2018.

Proprio per evitare ulteriori problemi, chiederemo all’ARERA quale percorso seguire, in modo da non dare spazio, in futuro ad altri possibili ricorsi. Quello che è certo, purtroppo, è che alla “diminuzione” della TARI 2018, dovrà corrispondere un uguale aumento delle tasse locali, e/o un taglio ai già scarsi servizi, perché questi soldi da una parte dovranno comunque essere presi, col rischio serio di danneggiare seriamente gli equilibri di bilancio e azzerare tutto il lavoro fatto finora per risanare il nostro Comune.