Tappa al Re di Girgenti per Jessica Alba.

La famosa star di Hollywood ha voluto voluto assaggiare tutti i gli antipasti di pesce che ha condiviso con i sui commensali e poi ha mangiato la calamarata, piatto forte del ristorante sui templi, la pasta fresca con vongole, pescatrice e bottarga. Da bere hanno scelto il Salealto di Cusumano.

Attiva in televisione e al cinema fin da adolescente, Jessica che da qualche giorno si trova in vacanza in Sicilia (Verdura Resort) ha raggiunto la sua popolarità nei primi anni duemila, grazie al ruolo di protagonista nella serie televisiva Dark Angel e, sul grande schermo, in pellicole quali Honey (2003), Sin City (2005), I Fantastici 4 (2005) e Tutte pazze per Charlie (2007).