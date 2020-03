Taormina, parcheggi gratis nel week-end

Parcheggi gratis a Taormina nel fine settimana per tutto il mese di marzo. E’ l’iniziativa adottata dal sindaco, Mario Bolognari, per dare una risposta immediata e possibile all’emergenza Coronavirus dal punto turistico. Dalle 16 del venerdì alle 24 della domenica successiva per autoveicoli e moto ci sarà accesso libero ai multipiani del Lumbi e del Porta Catania. “E’ una cosa che si può fare subito – spiega il sindaco – per dare un segnale: Taormina è viva, è aperta con ristoranti, pizzerie, hotel e locali che sono fruibili in sicurezza. Non è certo la soluzione alle disdette che stanno arrivando. E’ una prima iniziativa concreta e realizzabile concretamente anche in attesa di un confronto con i Governi nazionale e regionale, con i quali siamo sempre in contatto. Lunedì – annuncia inoltre Mario Bolognari – ci sarà un tavolo tecnico per avviare un piano di comunicazione sulle diverse piattaforme per il turismo a Taormina”.