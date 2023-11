Alla Decima Edizione dell’Evento, il Richiamo della Luce Riflessa di Taormina e le Prospettive di Crescita nell’Enogastronomia Siciliana



L’edizione di Taormina Gourmet 2023 si è conclusa con successo, attirando oltre 3.000 partecipanti e offrendo più di 1.200 etichette di vino, un cooking show presentato dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e un affascinante dialogo tra Oscar Farinetti e giovani imprenditori del Sud Italia. Questo evento rappresenta una luce riflessa di Taormina, che ha il potenziale per diventare ancora più ambizioso. Tuttavia, è importante notare che non tutta la Sicilia è rappresentata, quindi c’è spazio per allargare le vedute e concentrarsi sulle eccellenze regionali.

La decima edizione di Taormina Gourmet ha visto la partecipazione di numerosi chef, maestri pizzaioli, consorzi di tutela, giornalisti e ambasciatori di Vinitaly International Academy, oltre a numerosi sponsor tecnici e istituzionali. Questo evento ha ospitato anche talk show di alto livello, tra cui uno con Oscar Farinetti che ha condiviso saggezza su come affrontare il futuro nel settore agricolo.

I premi per il miglior sommelier e il miglior maître hanno onorato la Campania e la Sicilia, dimostrando l’importanza di queste figure nel mondo dell’enogastronomia. Inoltre, è stata premiata un’ampia selezione di vini, inclusi quelli vincitori di Sud Top Wine, con una prospettiva di promozione negli Stati Uniti.

Taormina Gourmet ha dimostrato il suo impegno per la promozione del cibo di qualità e dei vini pregiati, sia in Sicilia che nel resto d’Italia. Questa edizione è stata arricchita dalla partecipazione di ospiti autorevoli, che hanno contribuito al successo dell’evento.

Grazie agli organizzatori, tra cui Doctor Wine by Daniele Cernilli, Vinitaly International Academy, l’Istituto Alberghiero Pugliatti di Taormina e il Perpetuo Wine Fest, Taormina Gourmet ha continuato a prosperare. L’evento ha concluso con due press tour dedicati alle cantine dell’Etna e alla promozione di Messina come destinazione gastronomica.

Taormina Gourmet dimostra che c’è un’enorme opportunità di crescita nell’ambito dell’enogastronomia in Sicilia, ma è fondamentale espandere la prospettiva e valorizzare le eccellenze regionali per raggiungere il suo massimo potenziale. Forza e coraggio per le future edizioni!