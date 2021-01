“Tante Case Tante Idee” compie un anno. A breve webinar sul “Turismo che verrà”

AGRIGENTO. Il 5 gennaio del 2020 è stata costituita l’Associazione, i cui atti sono stati formalizzati il 16 gennaio del 2020. Nonostante la pandemia, il lockdown e le misure restrittive le attività dell’associazione, sia pure in forma ridotta sono andate avanti. Nell’anno appena trascorso, l’Associazione Tante Case Tante idee è stata promotrice ed ha preso parte alle seguenti attività. Ha preso parte al convegno “Turismo e sviluppo – Marginalità, sostenibilità e nuove strategie” che si è tenuto il 15 febbraio, nella sede del Consorzio Universitario di Agrigento sul tema del Turismo e delle opportunità per il territorio. L’Associazione ha preso parte ad una serie di tavoli tecnici ed incontri che si sono tenuti al Comune di Agrigento avendo come tema l’utilizzo delle risorse della tassa di soggiorno come ristoro per le strutture extralberghiere. L’Associazione ha preso parte e fornito il suo contributo all’incontro aperto al pubblico, che si è tenuto nella sala convegni dell’Hotel della Valle, alla presenza della deputazione politica regionale e nazionale, sul tema del turismo e delle misure da intraprendere per arginare la crisi e la pandemia. L’associazione ha preso parte a manifestazioni pubbliche per discutere sulle problematiche legate alla pandemia. L’associazione ha tenuto incontri con consulenti esperti per discutere della ripartenza e delle misure da adottare per adempiere alle disposizioni anticontagio. Webinar sul tema della pandemia e possibili azioni da intraprendere in vista della stagione turistica. L’Associazione ha preso a webinar ed incontri su tematiche fiscali e legate a possibili ristori per le attività extralberghiere. L’Aassocizione Tante Case e Tante Idee ha preso parte, fornendo il suo contributo, in termini di idee e proposte, inoltre ad una sere di webinar promossi dal cartello “Agrigento c’è” che aveva come scopo lo sviluppo di un progetto per rilanciare l’immagine di Agrigento dopo la pandemia. L’associazione ha organizzato delle webinar tematiche cono lo scopo di informare sull’uso dei social media per promuovere le attività turistiche. L’associazione ha preso parte a webinar con esperiti in materia di turismo, tour-operator nazionali ed internazionali, riunioni si sono tenute con rappresentanti di Booking ed AirB&B. Il 2020 si è concluso con l’incontro con il primo cittadino di Agrigento, neo eletto Francesco Miccichè, alcune riunioni del direttivo e dei soci, l’ingresso formale di nuovi soci e il tradizionale scambio di auguri.

Giorno 14 alle 19 webinar “Il turismo che verrà”

Evento online creato in collaborazione tra l’Associazione Immagina Aps e l’Associazione Tante Case Tante Idee

Questo incontro online è dedicato all’approfondimento del turismo che ci aspetta dopo la Pandemia. Si proveranno a dare nuove chiavi di lettura su opportunità che prima non erano prese troppo in considerazione ma che oggi, alla luce degli eventi contemporanei, possono trasformarsi in straordinari volani per la rinascita sociale, turistica ed economica del nostro territorio. Il focus non sarà più sul turismo come fenomeno, ma sul nuovo identikit del viaggiatore che, dai primi spiragli di questa nuova epoca, sembra privilegiare, e rivalutare, la prossimità a dispetto dei viaggi a lunga distanza.

In diretta online dagli uffici del Coworking Immagina, ne parlano Roberto Bruccoleri, Vice Presidente dell’Associazione e Consulente Turistico, con Domenico Vecchio, Pres. Ass. Tante Case Tante Idee e Direttore del quotidiano onlinee Agrigentooggi.

I temi che tratteremo saranno i seguenti: