Lieto evento nella giornata di domenica. Una giovane madre ha dato alla luce la sua bambina in ambulanza, poco prima dell’arrivo all’ospedale Giovanni Paolo II a Sciacca. Stupore e gioia anche per il personale medico e infermieristico, coordinato dalla sala operativa del 118 di Caltanissetta, diretta brillantemente dal responsabile Giuseppe Misuraca, che ha aiutato la donna a far nascere la propria bimba in totale sicurezza. E’ accaduto tra i territori di Ribera e Sciacca.

La chiamata alla centrale operativa del 118 è arrivata poco prima delle 10; dall’altro capo del telefono l’operatore di turno ha subito intuito la situazione assegnando al caso un codice di massima priorità e mandando sul posto l’automedica e l’ambulanza che in due minuti sono arrivati all’indirizzo indicato nel centro abitato riberese.

Il medico di turno e il personale infermieristico hanno subito prestato i primi soccorsi alla gestante che, nel giro di pochi minuti, ha dato alla luce la sua bambina all’interno dell’ambulanza. Poi mamma e neonata sono state accompagnate in ospedale a Sciacca, dove la piccina è stata visitata dal pediatra. Stanno bene. Emozionati il medico Lilit Khachatryan, l’infermiere Salvatore Dimino e l’autista soccorritore Vincenzo Tramuta, che hanno aiutato la donna a partorire.

