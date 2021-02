Una struttura prefabbricata in legno, concessa dall’amministrazione comunale di Porto Empedocle, e in particolare dal sindaco, Ida Carmina, è stata istallata nel piazzale antistante la casa natale di Luigi Pirandello, ad Agrigento. Diventerà l’ufficio accettazione dove il personale sanitario e gli utenti potranno sbrigare tutte le procedure per effettuare i tamponi molecolari nella massima sicurezza. Lo comunica il sindaco , Franco Micciche’.