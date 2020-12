Tamponi drive through, il sindaco: prenotazioni sul sito dellâ€™Asp 1 – VIDEO

Il sindaco Francesco Miccichè ricorda a quanti volessero sottoporsi al tampone per accertare l’eventuale contagio da Covid-19, che bisogna prenotarsi sul sito dell’Asp 1. Appena ricevuta la comunicazione sulla data in cui potere effettuare il test nel piazzale Caos, antistante la casa natale di Luigi Pirandello, bisognerà presentarsi nell’orario previsto, ovvero dalle 8 alle 14 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 14 nelle giornate di Sabato e Domenica. Guarda anche: Tremila tamponi al Drive through – VIDEO