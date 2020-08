Tamponamento a catena vicino la Valle dei Templi, sette persone ferite

Sette persone ferite, per fortuna nessuna versa in gravi condizioni, in un tamponamento a “catena” avvenuto l’altro pomeriggio, sulla strada statale 115, all’altezza della zona dei semafori, a pochi passi dalla Valle dei Templi e dal quartiere di Villaggio Mosè.

Coinvolti nel tamponamento un’Audi A7, una Ford e una Opel, le prime due appartenenti a famiglie agrigentine, emigrate all’Estero, e tornate per le vacanze estive. L’urto è stato violento tant’è che almeno due veicoli hanno riportato gravi danni alla carrozzeria, e parti meccaniche.

Complessivamente 7 feriti (3 uomini e 4 donne), che hanno dovuto ricorrere alle cure del personale medico del 118, alcuni dei quali, trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sul posto si sono recati i mezzi di soccorso, e poi gli agenti della polizia Locale, e i carabinieri della Radiomobile, che hanno avuto il loro daffare per deviare il traffico. Effettuati i rilievi, che serviranno ad accertare la dinamica dell’incidente stradale, e le responsabilità.