Due feriti lievi in un tamponamento a catena che si è verificato l’altro pomeriggio in viale Emporium a poche decine di metri da San Leone e Villaggio Peruzzo. Quattro auto, che provenivano tutte da via Luca Crescente e viaggiavano in direzione della località balneare agrigentina, hanno sbattuto l’una contro l’altra, in un maxi incidente che ha mandato in tilt la viabilità sulla trafficata arteria.

Coinvolte una Renault Trafic, una Mg Zs, una Ford Puma e una Volkswagen Golf. Gli occupanti di una delle vetture erano diretti ad un matrimonio. Le cause del tamponamento a catena sono ancora da stabilire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Agrigento, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.