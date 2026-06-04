Incidente stradale, questa mattina, all’interno della galleria Spinasanta, lungo la Statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, attualmente interessata da lavori. Tre persone sono rimaste ferite in un tamponamento a catena che ha visto coinvolte tre autovetture: una Volkswagen Polo, una Cupra e una Renault Kangoo.

Due uomini e una donna sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasferiti in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto hanno operato i poliziotti della sezione Volanti della Questura che si sono occupati dei rilievi, mentre il personale di Anas, gli agenti della polizia locale e della polizia provinciale, hanno gestito la viabilità andata completamente in tilt. Il tracciato è rimasto chiuso al traffico per circa due ore.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp