Il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,817 euro il litro per la benzina e 2,048 euro il litro per il gasolio. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in base agli ultimi dati relativi a sabato 2 maggio rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Nell’Agrigentino, questa mattina, in modalità “self service” è 1,73 euro il litro per la benzina e 2,04 euro il litro per il gasolio. Oggi, sabato 2 maggio, nel frattempo è scattato il nuovo taglio delle accise sui carburanti e durerà fino al 10 maggio.

È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indica un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Il testo pubblicato in Gazzetta conferma la proroga per il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio e riduce a 5 centesimi il calo delle accise per la benzina, con un impatto di circa 6 centesimi se si considera l’Iva.

Il decreto prevede per l’intervento un costo e coperture pari a 146,5 milioni di euro per l’anno 2026. Intanto da fonti di governo si apprende che è un’operazione i due tempi quella che consentirà di estendere il taglio delle accise dei carburanti per tre settimane. Sarebbero già state trovate le coperture economiche per un’intervento che vale complessivamente 400 milioni.

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