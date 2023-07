Qualcuno è penetrato nel fondo di un’azienda agricola, in contrada “Favarotta”, a Campobello di Licata, ed è riuscito a tranciare nove tiranti del vigneto. Il titolare dell’attività lavorativa, un cinquantaquattrenne campobellese, dopo l’amara scoperta, si è presentato alla caserma dei carabinieri di Campobello di Licata ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare chi ha compiuto il raid, che ha tutte le caratteristiche di un’intimidazione. L’attività investigativa non si preannuncia, come sempre avviene in casi di questo genere, consumati in aperta campagna, per affatto semplice.