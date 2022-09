Tagliati cento alberi di ulivo in fondo agricolo. Aperta inchiesta

Qualcuno, senza essere visto, né tantomeno sentito, è penetrato in un fondo agricolo, ed ha tagliato ben 100 alberi di ulivo. Il danneggiamento è stato messo a segno in contrada “Cappuccini”, a Burgio. A fare La scoperta è stato il proprietario, un sessantasettenne, di Burgio, che non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri della Stazione cittadina, dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno informato la Procura della Repubblica di Sciacca, e hanno avviato le indagini, per provare ad identificare gli autori che hanno reciso gli alberi. Nell zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza, quindi, identificare i responsabili sarà difficile.