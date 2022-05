Tagliate le gomme dell’auto a candidato al Consiglio comunale

Ha trovato tutte e quattro le ruote dell’auto forate, Attilio Lucia, responsabile della Lega di Lampedusa, l’esponente della Lega candidato al Consiglio comunale di Lampedusa, nella lista “L’alternativa c’è” a sostegno della corsa a sindaco di Filippo Mannino in occasione delle amministrative del 12 giugno. Subito ha presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Lampedusa. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

“Un episodio increscioso, legato con tutta probabilità alla mia candidatura al Consiglio comunale – ha detto il leghista che fa parte anche del dipartimento regionale delle isole minori del partito di Matteo Salvini, all’agenzia di stampa AdnKronos -, perché mai prima d’ora, nonostante il mio impegno politico attivo degli ultimi anni a sostegno dell’isola, mi era mai successa una cosa del genere”.

Mercoledì scorso Lucia aveva tenuto un comizio in vista del voto di giugno. “Quest’episodio è avvenuto proprio a distanza di due giorni da quel comizio, per cui non posso escludere che sia un gesto intimidatorio legato proprio al mio impegno in vista della competizione elettorale”. Ieri sera dopo aver trascorso una serata con amici Lucia ha fatto rientro a casa e parcheggiato l’auto in un’area davanti casa. “Stamattina ho trovato tutte e quattro le ruote squarciate”.