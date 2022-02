Tagliate le gomme a una decina di auto

Raid vandalico, durante la notte, in corso Roma a Licata. Ignoti hanno bucato, e in alcuni casi tagliato verosimilmente con un coltello, gli pneumatici di una decine di auto in sosta. A fare la scoperta, stamani, al momento di riprendere le proprie macchine, sono stati i proprietari che hanno allertato 112.

In corso Roma, a quanto pare, si sono precipitate le pattuglie della polizia. I carabinieri non hanno invece raccolto nessuna segnalazione al riguardo. Nessun dubbio sul fatto che si sia trattato di un raid vandalico.