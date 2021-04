Svuotata la casa di un uomo, portati via oro e soldi

Sono penetrati in un’abitazione, e hanno trovato e portati via oro e soldi, che il pensionato padrone di casa, un 73enne grottese, teneva nascosti in alcuni ambienti dell’immobile. E’ accaduto in pieno giorno a Grotte.

Qualcuno ha sfruttato la momentanea assenza del proprietario, che vive da solo, per visitare la casa. Per accedere all’interno hanno forzato una finestra. Una volta dentro è iniziato il raid. Si sono impossessati dell’oro di famiglia, per svariati migliaia di euro, e soldi in contanti per 800 euro.

Hanno rubato anche un abbacchiatore per la raccolta delle olive. Arraffato il bottino i ladri sono fuggiti. A fare l’amara scoperta del furto è stato l’anziano al suo ritorno. Subito ha dato l’allarme. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini.