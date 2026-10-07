Pensavano che fosse abbandonata, un immobile fantasma a pochi passi dal mare dove poter agire indisturbati. Con questa giustificazione due giovani licatesi, uno maggiorenne e uno minorenne, hanno tentato di alleggerire la propria posizione davanti agli agenti del Commissariato di Polizia di Licata, che li hanno sorpresi e denunciati a piede libero per un furto in una villetta in contrada Pisciotto.

I due, nell’arco di circa una settimana, erano entrati in azione a più riprese, svuotando letteralmente la casa di ogni arredo ed elettrodomestico. I loro piani sono crollati domenica scorsa, quando il proprietario dell’abitazione estiva si è recato sul posto per un sopralluogo, trovandosi di fronte alle stanze completamente spoglie e lanciando immediatamente l’allarme al 112. La svolta nelle indagini è arrivata nel giro di pochissimo tempo.

I poliziotti, setacciando la nota zona balneare di Licata, hanno notato dei movimenti anomali e la presenza di alcune persone dentro un’altra abitazione situata a breve distanza dalla villetta depredata. Il blitz immediato ha confermato i sospetti dei poliziotti: all’interno della struttura è stata infatti rinvenuta l’intera refurtiva. Mancando ormai ogni margine di manovra, i due indagati hanno ammesso le proprie responsabilità.

I giovani sono adesso difesi dall’avvocato Antonio Montana, mentre la vittima del furto si è affidata alla tutela legale dell’avvocato Gaspare Lombardo.

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