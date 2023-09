La polizia tedesca ha arrestato un venticinquenne ritenuto l’autore dell’omicidio a coltellate, avvenuto lo scorso 28 agosto, del barista cinquantasettenne Pino Sambito di Palma di Montechiaro. Il fermo è scattato domenica, ma la notizia è trapelata solo adesso. Il palmese è stato ucciso all’interno del “Cafè Roma”, a Ludwigshafen, cittadina tedesca non molto distante da Mannheim. Le indagini, adesso, continuano per fare luce sul movente dell’omicidio al momento ignoto. A dare l’allarme è stata una donna che lo aveva visto riverso sul pavimento agonizzante e ha chiamato i soccorsi. L’autopsia ha accertato le cause della morte: dissanguamento combinato ad asfissia a seguito di diverse coltellate. Pino Sambito, da anni si era trasferita in Germania, e nel 2012 ero stato condannato per traffico di droga e porto illegale di armi e munizioni.