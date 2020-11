Sversamento in spiaggia: sopralluogo del sindaco a San Leone

AGRIGENTO. Sopralluogo congiunto questa mattina a San Leone, per verificare la funzionalità delle reti fognarie e delle acque bianche. Nello scorso mese c’è stato, infatti, uno sversamento di liquami nei pressi del Lungomare, e in particolare nell’arenile ex Aquaselz. Presenti il sindaco Franco Miccichè. I rappresentanti della Guardia Costiera, di Girgenti acque, dell’Asp e della Polizia Locale, aliquota Polizia Giudiziaria. La verifica effettuata da Girgenti acque ha permesso di accertare e risolvere il problema, che si era verificato in un pozzetto fognario vicino ad una tubazione delle acque bianche, nelle adiacenze della Chiesa, all’inizio del Lungomare. Nell’occasione è stata accertata una perdita di acqua pulita dalla rete idrica. Queste andavano a confluire nella tubazione di acque meteoriche e quindi nell’arenile. Girgenti acque, individuato il problema, provvederà a sistemare l’inconveniente idrico, e successivamente, a bonificare i luoghi. Al completamento dei lavori, dovrà darne comunicazione alle amministrazioni intervenute. Nel frattempo i campioni raccolti verranno analizzati per avere conferma delle sensazioni avute nel corso della verifica.