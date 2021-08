Sversamenti di liquami nel litorale di San Leone , Sodano chiede interventi

Il Deputato nazionale di Agrigento Michele Sodano, ha scritto alle autorità competenti per informare e sollecitare azioni risolutive relativamente alla problematica ambientale che affligge il mare di San Leone. Come segnalato dai residenti, ogni giorno, a partire dalle ore 12 un’intera striscia di liquami raggiunge la battigia della costa di viale Dune. Nella lettera indirizzata al Prefetto, al Sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, all’Arpa e all’Assessore all’ambiente della Regione Sicilia Cordaro, Sodano scrive: “I fruitori delle spiagge di San Leone, frazione balneare di Agrigento, riferiscono che proprio in zona Viale delle Dune, le acque limpide e cristalline, caratteristiche di quel litorale, sono invase da un importante sversamento di rifiuti. Quotidianamente appare una torbida striscia di liquami ovvero di materiale inquinante, che si riversa proprio all’interno del mare di San Leone e a pochi metri dalla riva, impedendo di conseguenza la balneazione e rendendo pericolosa la fruizione del mare. Chiedo di prendere conoscenza della situazione esposta e di intervenire immediatamente”.