Svastica su facciata Chiesa, Brandara: “Liberiamo la nostra città da questi simboli”

Una svastica è stata lasciata sulla facciata della Chiesa della Madonna del Carmelo a Naro. A pubblicarlo sulla propria pagina facebook istituzionale è stato il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

“Leggo che in tanti sapevano del simbolo neonazista sulla parete. E che addirittura lo sapevano da decenni perché da decenni era lì. E mi sorprendo. Perché non l’avete tolta la svastica? Perché non avete chiesto di toglierla? Ci sono cose che non possono definirsi bravate. Chiunque provi ammirazione per il nazifascismo e ne divulghi i simboli è pericoloso. Quello di far finta che non ci siano e tollerarlo per decenni mi preoccupa tanto quanto chi li ha posti. Ed ora liberiamo la nostra città da questi simboli. Quindi chiunque sappia di altri lo segnali e li farò rimuovere così come ho fatto stamattina, come ho fatto il giorno dopo la mie elezione, il 3 maggio del 2019, così come il 27 agosto dello stesso anno ed un ulteriore caso. E siamo a 4!”.