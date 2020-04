Svapare con i terpeni

Dalle genetiche di canapa più apprezzate sono nati i liquidi per sigaretta elettronica contenenti terpeni, le sostanze che danno il profumo ai fiori di questa pianta. Si possono trovare infinite varietà in commercio, dalla Bubble Gum, la Lemon Haze e perfino la Gorilla Glue, che puoi trovare qui, è uno dei terpeni più potenti, che gode di fama mondiale.

Il segreto del successo di questi liquidi per sigarette elettroniche risiede in due fattori principali, che si esaltano a vicenda: da una parte, i terpeni, soprattutto le molecole più pesanti, sono responsabili del sapore dell’infiorescenza e quindi con la loro estrazione si ottiene un olio che è un concentrato di gustosità; dall’altra parte, con l’inalazione del vapore della sigaretta elettronica è possibile meglio beneficiare della sapidità del fiore, ma soprattutto c’è un rapido assorbimento delle sostanze, per cui gli effetti propri dei terpeni arrivano subito allo svapatore. Una combinazione senza dubbio vincente, che permette un’esperienza completa e immediata dal punto di vista sensoriale, andando a coinvolgere completamente il vaper.

Breve cenno sui terpeni

I terpeni sono delle molecole di idrocarburi semplici, che danno la fragranza ed il sapore tipici dell’infiorescenza della canapa. Per la pianta, entrambi erano importanti per allontanare animali erbivori, funghi e insetti sgraditi e, allo stesso tempo, avvicinare quelli che servivano per l’impollinazione.

Se sono considerati sgradevoli da gran parte degli animali, l’uomo, fin dai tempi antichi, è rimasto affascinato dalle caratteristiche della canapa e ne ha fatto grande uso, ignorando, tuttavia il ruolo dei terpeni in questa specie vegetale.

Quel che aveva colpito le popolazioni dei tempi andati erano piuttosto le proprietà di queste molecole, gli effetti che essi avevano sull’uomo, sia dal punto di vista terapeutico che da quello, invece, delle sensazioni di cui si poteva far esperienza attraverso l’assunzione dei terpeni.

Nelle e-cig

Dal momento in cui gli scienziati ne hanno invece evidenziate le funzioni nella pianta, è stato chiaro che i terpeni potevano avere un utilizzo tale da sfruttarne la proprietà di conferire sapore e di sprigionare la fragranza nei fiori. È iniziata allora la pratica di estrazione dei terpeni dalle infiorescenze, attraverso la spremitura o la estrazione in corrente di vapore, per ricavarne degli oli densi di aroma e di sapore. Con l’aromaterapia è stato per l’appunto esaltato il profumo e gli effetti calmanti che si dipartono dai terpeni, mentre la sigaretta elettronica, come anticipato, permette un’esperienza più complessa e totalizzante.

Dall’olfatto, al gusto e il resto del corpo sono coinvolti nello svapo di liquido con l’aggiunta di olio di terpene e, pertanto, è il modo sicuramente più efficace per godere di tutte le proprietà di queste molecole. Oltre a quanto detto finora, infatti, è stato scoperto che i terpeni hanno delle potenzialità terapeutiche, in quanto hanno mostrato degli effetti antibiotici, antinfiammatori, sedativi, anti-stress e calmanti, solo per fare alcuni esempi. L’assorbimento, anche mediante sigaretta elettronica, di queste molecole può quindi avere degli effetti positivi addizionali sull’organismo umano, sconosciuti fino a poco tempo fa dalla scienza moderna.

È pericoloso?

Come anticipato, i terpeni sono delle molecole assolutamente innocue e che, anzi, possono apportare dei benefici per l’uomo. Quindi svapare liquidi per sigarette elettroniche con oli di terpeni non è assolutamente controindicato. Certo, occorre prestare attenzione al tipo di olio usato e da dove questo provenga.

Non tutti gli oli con concentrato di terpeni possono essere utilizzati per lo svapo, alcuni sono indicati per l’assunzione orale, altri per l’applicazione topica, quindi occorre accertarsi delle specificità dell’olio prima di aggiungerlo al proprio liquido per sigaretta elettronica, per esempio nel caso in cui si sia soliti preparare il liquido autonomamente. Inoltre, un olio di cattiva qualità può essere dannoso, per cui occorre rivolgersi a negozi o siti specializzati nella vendita di oli di terpeni, che siano in grado di mostrati i certificati dei produttori e dei test di laboratorio cui le piante e l’olio sono sottoposti. Se queste indicazioni sono seguite, non ci sono pericoli di sorta e anzi potrete godervi uno svapo pieno di soddisfazioni.

Allo stesso modo, non occorre troppo preoccuparsi della dannosità delle sigarette elettroniche. Difatti, non solo la tossicità della sigaretta elettronica è senza dubbio minore delle sigarette, ma le normative europee e italiane al riguardo hanno imposto ai produttori uno standard di qualità dei liquidi per sigaretta elettronica molto alto, che deve essere dimostrato al consumatore già nella confezione, quando viene presentata la lista degli ingredienti. È poi prescritto che eventuali tossicità, come nel caso degli e-liquid che contengono nicotina, debbano essere indicati sia sull’etichetta che nel foglio illustrativo, in aggiunta a chiari simboli al riguardo.

Si capisce come il legislatore europeo abbia mirato a porre le migliori condizioni affinché gli svapatori potessero avere un’esperienza sicura e tranquilla, lontana da quella che è stata riscontrata negli Stati Uniti e che ha causato problemi di salute. Senza un controllo delle materie prime, con le relative certificazioni, la pratica del fai-da-te diventa assai rischiosa. Per questo, sotto la guida del legislatore europeo, si consiglia di fidarsi solo di negozi e siti specializzati e così anche preparare il liquido per sigaretta elettronica in casa non sarà più un rischio!