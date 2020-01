Svaligiata abitazione, portato via l’oro di famiglia. In gennaio 8 furti in case e villette

Colpo grosso dei ladri in un’abitazione, di proprietà di un appartenente alle forze dell’ordine, dalle parti tra le contrade Bellavista e Durrueli, a Porto Empedocle. Ignoti ladri hanno scardinato un infisso, hanno scovato, il luogo dove era nascosto l’oro di famiglia, e altri oggetti preziosi, per un ammontare di oltre 25mila euro.

Nella stessa zona i ladri hanno rubato in un’altra casa, anche in questo caso, asportando monili d’oro. Tra l’1 e il 12 gennaio, tra i territori di Agrigento e della vicina Porto Empedocle, messi a segno 8 furti in abitazioni.