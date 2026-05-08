Agrigento, debutta il “Sushi siciliano” da Re di Girgenti: il Giappone incontra i sapori dell’Isola

C’è chi il sushi lo immagina con il salmone e la salsa di soia. E poi c’è chi prova a riscriverlo in chiave tutta siciliana, mescolando tradizione, creatività e prodotti del territorio. Debutta questa sera da Re di Girgenti Gastronomia, in via Gioeni 39 ad Agrigento, il nuovo format del venerdì sera dedicato al “Sushi siciliano”.

Un’idea originale che punta a trasformare uno dei piatti più amati della cucina orientale in un viaggio tra i sapori dell’Isola. Nel menu trovano spazio ingredienti simbolo della Sicilia come gambero rosso, ricotta fresca e salata, bottarga, melanzane, panelle, caciocavallo, basilico, agrumi e salsiccia al finocchietto, reinterpretati in chiave sushi tra nigiri, gunkan, hosomaki e roll speciali.

Tra le proposte più particolari spiccano il roll con sarda a beccafico, battagliuni, ricotta mantecata al basilico e limone, quello con baccalà fritto e melanzana, fino al sushi con sgombro e panella o al roll con gambero rosso e ficu di capra girgentana. Non mancano nemmeno le varianti vegetariane e gli involtini primavera rivisitati con pesce spada e melanzane.

Il nuovo appuntamento del venerdì sera punta così a unire due mondi gastronomici lontani solo apparentemente, con un format che strizza l’occhio sia agli amanti del sushi sia a chi cerca sapori più legati alla tradizione siciliana. L’esperienza è disponibile su prenotazione al costo di 35 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni: 0922 090760.enotazione al costo di 35 euro a persona.

Per prenotare: 0922 090760.

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