La fortuna bacia ancora una volta la provincia di Agrigento. In occasione del concorso del 16 luglio del Superenalotto, è stato infatti centrato un 5 che ha permesso una vincita di 57.601,16 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar di corso Umberto 13, a Castrofilippo. Il jackpot, nel frattempo, continua a crescere, e per il prossimo concorso metterà in palio 240,2 milioni di euro.