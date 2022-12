La fortuna bacia la provincia di Agrigento. Un 5 da 32.226 euro è stato centrato al SuperEnalotto, con una giocata fatta al “Coffe Break” in via Porta Agrigento a Raffadali. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 339 milioni di euro che saranno messi in palio nell’estrazione dell’ultimo dell’anno.