Super green pass cosa cambia, “Lockdown light” per i non vaccinati

Da oggi, lunedì 10 gennaio, è scattata una nuova stretta sull’uso del Super green pass che nella pratica determinerà una sorta di “lockdown light” per i non vaccinati. A queste norme, varate già a ridosso della fine dell’anno, si affiancano le regole sancite dal nuovo decreto del 5 gennaio, che ha stabilito l’obbligo vaccinale, e l’obbligo di Super green pass sul lavoro per gli over 50.

Per Super green pass (o green pass rafforzato) si intende soltanto la Certificazione verde Covid-19 per vaccinazione (anche una sola dose) o guarigione. Il Green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare.

Da oggi il Super green pass sarà praticamente obbligatorio ovunque, tranne che nei negozi e per i servizi essenziali. Bisognerà dunque avere il Super green pass per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, entrare in bar e locali, mangiare nei locali all’aperto (oltre che in quelli al chiuso, come già previsto), per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago.

L’obbligo di Green pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni scatterà invece dal 15 febbraio 2022, quando questi dovranno possedere ed esibire il Green pass rafforzato all’ingresso al luogo di lavoro. Dunque chi ad oggi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio.