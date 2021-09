Super coppa amara per Agrigento, Cividale passa di un punto

Non basta un Alessandro Grande in versione 22 punti, a Lignano Sabbiadoro ha la meglio Cividale che si impone con il punteggio di 62-61. Per Agrigento fatale il terzo quarto, in cui Cividale mette il parziale 8-18. Nell’ultimo periodo Agrigento non riesce a completare la rimonta, in seminale va Cividale.

Moncada Energy Agrigento – UEB Gesteco Cividale 61-62 (19-15, 18-17, 8-18, 16-12)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 22 (3/6, 2/8), Cosimo Costi 12 (3/3, 1/4), Andrea Lo biondo 11 (3/5, 1/4), Nicolas Morici 7 (3/8, 0/4), Albano Chiarastella 5 (1/3, 1/3), Mait Peterson 4 (2/4, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/2, 0/3), Luca Bellavia 0 (0/1, 0/0), Giorgio Parla 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Andrea Lo biondo 8) – Assist: 13 (Nicolas Morici 6)

UEB Gesteco Cividale: Adrian Chiera 25 (2/4, 4/7), Stefano Laudoni 11 (5/8, 0/2), Leonardo Battistini 10 (5/8, 0/1), Gabriele Miani 7 (1/3, 1/3), Eugenio Rota 4 (1/2, 0/5), Alessandro Paesano 3 (1/5, 0/1), Simone Rocchi 2 (1/3, 0/4), Enrico Micalich 0 (0/1, 0/1), Mattia Gattolini 0 (0/0, 0/0), Giacomo Furin 0 (0/0, 0/0), Alessandro Cassese 0 (0/0, 0/0), Daniel Ohenhen 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Alessandro Paesano 6) – Assist: 15 (Eugenio Rota 7)