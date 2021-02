Suotato distributore automatico, portati via soldi e sigarette

Ignoti ladri hanno svuotato un distributore automatico di sigarette, appartenente ad una tabaccheria, della via Dante, ad Agrigento. E’ successo nelle ore notturne. Oltre ai danni all’apparecchio, portati via stecche di sigarette di varie marche, per centinaia di euro, e 1.000 euro in contanti, fra monete e banconote.

La scoperta, di primo mattino, da parte del proprietario al momento di aprire l’attività lavorativa. Immediata la chiamata al 112. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento, i quali, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini. Si cercano telecamere di videosorveglianza che avrebbero potuto riprendere elementi utili alle indagini.