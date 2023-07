L’evento formativo, in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Consiglio Nazionale dei Geologi, approfondirà la gestione dei rifiuti, le best practice e l’applicazione dell’economia circolare.

“Rifiuti: risorsa economica e opportunità ambientale” è il titolo della seconda edizione della Summer School in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Consiglio Nazionale dei Geologi che si svolgerà i prossimi 27, 28 e 29 luglio prossimi presso l’Hotel della Valle ad Agrigento. Sarà aperto a dirigenti e funzionari delle PP.AA., imprese del settore, professionisti i quali avranno modo di confrontarsi, dialogare e riflettere con esperti della materia.

L’obiettivo principale della Summer School è quello di approfondire le definizioni, gli obblighi e le responsabilità legate alla gestione dei rifiuti, nonché di esplorare l’organizzazione della pubblica amministrazione e i rapporti tra le istituzioni coinvolte. Inoltre, verranno analizzate metodologie e tecniche che consentono di utilizzare gli scarti di produzione e i rifiuti come fonti di energia, e saranno presentati modelli virtuosi di gestione dei rifiuti adottati dalla Regione Sicilia.

L’evento si svolgerà ad Agrigento dal 27 al 29 luglio e sarà aperto a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, imprese del settore e professionisti che desiderano approfondire le tematiche ambientali. La Summer School rappresenta un’opportunità unica di confronto e dialogo con esperti del settore, al fine di acquisire nuove conoscenze e competenze.

Il programma della Summer School sarà articolato in otto moduli, che copriranno una vasta gamma di argomenti. Tra questi, saranno trattate tematiche come la corretta gestione dei rifiuti, le definizioni chiave e i concetti di produttore, recupero e smaltimento. Saranno inoltre esaminati il piano regionale dei rifiuti della Regione Sicilia, le esperienze di campo e le best practice. Saranno approfondite anche le metodologie per utilizzare gli scarti di lavorazione come fonte di energia e saranno affrontati temi come la classificazione dei rifiuti, gli obblighi documentali e le autorizzazioni degli impianti di trattamento.

La Summer School offrirà anche la possibilità di incontri e confronti con pubbliche amministrazioni ed aziende, consentendo ai partecipanti di ampliare la propria rete di contatti professionali e di scambiare esperienze concrete nel settore.

La quota di iscrizione alla Summer School è di € 990,00 + IVA e include il materiale didattico fornito dai docenti e l’attestato di frequenza. Sono in corso di riconoscimento i crediti formativi da parte degli Ordini professionali di appartenenza.

La Camera Forense Ambientale si impegna a offrire un’esperienza formativa di alta qualità, promuovendo la crescita personale e professionale dei partecipanti. Grazie alla sua esperienza e competenza nel settore ambientale, la CFA rappresenta un punto di riferimento per chi desidera approfondire le tematiche legate alla gestione virtuosa dell’ambiente.

Per ulteriori informazioni e per procedere all’iscrizione, è possibile contattare l’indirizzo e-mail [email protected] entro il 22 luglio 2023. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa stimolante Summer School e di contribuire al cambiamento verso una gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente.

Di seguito il programma dell’evento.

