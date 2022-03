Sulla statale a folle velocità, raffica di multe

Ancora auto “pizzicate” a sfrecciare a forte velocità lungo la strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta. Sono 20 le contravvenzioni accertate, durante gli ultimi controlli effettuati dagli agenti della polizia Stradale di Agrigento, che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale. I poliziotti hanno sorpreso una Alfa Romeo Stelvio, che procedeva a 210 chilometri orari, e una Audi che invece andava a 209 chilometri orari.

Ad immortalare le venti auto è stato il telelaser Trucam di cui è in possesso la Stradale. Si tratta di una apparecchiatura, di ultima generazione, dotato di videocamera, in grado di generare brevi video, come prova a supporto delle infrazioni accertate. Gli agenti hanno elevato, dunque, una raffica di sanzioni e complessivamente hanno decurtato 104 punti dalle patenti di guida.