Sulla Costa del Mito il Presepe è sul Mare

Alla Scala dei Turchi, in territorio di Realmonte, si è svolta oggi, 21 dicembre, la tradizionale rievocazione della Natività: un presepe vivente che viene riproposto ogni anno lungo la magnifica scalinata naturale di marna bianca, scolpita dal mare e dal vento. Oltre ai consueti protagonisti del presepe, Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, i pastori, i re Magi e gli zampognari c’erano perfino le pecorelle. A completare il presepe, diversi oggetti del mondo contadino dell’Ottocento e del secolo scorso e altri d’uso comune di quel tempo. Durante la presentazione sono stati intonati i più celebri brani natalizi. Era presente la sindaca di Realmonte, Sabrina Lattuca.

Con temperature primaverili, sopra i 15 gradi, la fascia costiera siciliana, che si estende da Selinunte a Gela, si prepara a trascorrere le festività natalizie con tanti eventi e momenti di svago e divertimento.

Imperdibile la tappa a San Leone, località balneare di Agrigento, per ammirare gli alberi di Natale in spiaggia, che sono stati posizionati per realizzare dei magnifici set fotografici al tramonto. Una tradizione che si ripete ogni anno sul lungomare delle Dune, al Porticciolo turistico e in piazzale Giglia.

La tradizione sarà rispettata anche il primo giorno dell’anno 2023 sempre alla Scala dei Turchi con il primo bagno dell’anno, a partire dalle 9,30, assieme a Babbo Natale.

Il 31 dicembre nell’ambito degli eventi di Destinazione Agrigento, nella piazza della Stazione centrale della Città dei Templi è atteso Achille Lauro. Icona, punkrocker, popstar, con milioni di visualizzazioni streaming sulle piattaforme digitali e altrettante di videoclip dei brani che lo hanno portato alla ribalta internazionale, si esibirà con uno special dj set.

Si succederanno sul palco di piazza Marconi anche artisti siciliani, tra i quali il cantautore Lello Analfino, che presenterà il suo disco da solista “Punto e a capo”.