Bloccati in via Palma, a Licata, mentre tornavano da Palermo con l’autobus portando con loro un carico di droga. Sono stati trovati in possesso di 32 grammi di eroina, suddivisa in tre involucri. Due licatesi, rispettivamente di 43 e 45 anni, e un cittadino di nazionalità marocchina di 42 anni, sono stati arrestati, in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ad eseguire l’operazione in congiunta sono stati i militari della Guardia di finanza della Tenenza di Licata e i poliziotti del Commissariato cittadino. I tre sono stati posti, in attesa dell’udienza di convalida, agli arresti domiciliari. Gli involucri di eroina, dal peso di circa 10 grammi ciascuno, sono stati posti sotto sequestro.