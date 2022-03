Suggellato il marchio “Costa del Mito”

Da Selinunte a Gela, la “Costa del Mito”, l’area archeologica più estesa al mondo con 150 km di spiagge, è stata presentata questa mattina, ad Agrigento, nella sede del Parco archeologico, dalla DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi.

A presentare il progetto di marketing territoriale è stato l’amministratore del Distretto, Fabrizio La Gaipa. Le conclusioni sono state affidate al presidente del Distretto e sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Dopo i saluti e l’introduzione del presidente del Parco Archeologico della Valle dei Templi e direttore del Parco di Selinunte-Cave di Cusa e Pantelleria, Bernardo Agrò, che ha fatto gli onori di casa – assente tra l’altro il direttore Roberto Sciarratta per motivi istituzionali – , e che ha dichiarato l’adesione del Parco di Selinunte alla Dmo e al progetto, sono intervenuti Lillo Pisano, vice capo di Gabinetto dell’assessore regionale del Turismo, la responsabile dei Servizi Turistici Regionali di Agrigento e Sciacca, Antonella Bonsignore, gli assessori comunali di Agrigento al Turismo, Francesco Picarella, alla Cultura, Costantino Ciulla, il presidente della V Commissione Consiliare Turismo, Carmelo Cantone, il direttore del Distretto, Vincenzo Camilleri. In remoto sono intervenuti il sindaco di Gela, Lucio Greco, e l’assessore al Turismo Cristian Malluzzo. Presente a distanza anche il direttore del Parco di Gela, Luigi Gattuso. Sono intervenuti anche la vice sindaca di Racalmuto, Angela Penzillo, il decano delle guide turistiche di Agrigento, Claudio Castiglione, vice presidente del Consorzio Turistico della Valle dei Templi, nucleo fondante del Distretto, poi DMO.

Suggellato quindi il marchio “Costa del Mito” che offre un’esperienza per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio. Una destinazione unica: chilometri e chilometri di spiagge dorate e calette deserte, tre parchi archeologici, sei riserve naturali e molto altro.