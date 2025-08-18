L’edizione 2025 del Nodo Rosè si è concluso con un successo straordinario e con una partecipazione di pubblico che ha superato ogni aspettativa. L’evento si è confermato come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di unire la passione per il vino rosato, il glamour e le eccellenze del territorio. Una serata speciale che ha tinto di rosa il Nodo Ammare di Realmonte e colorato la notte di musica e divertimento, con ben 20 cantine presenti per offrire degustazioni dei loro vini rosè. “Il sold out di questa edizione – hanno dichiarato il titolare di Nodo Ammare Fabio Speranza e il direttore artistico dell’evento Marco Gallo – è la conferma che Nodo Rosè è ormai un evento di riferimento dell’estate. Con l’edizione 2025 non solo abbiamo registrato numeri record, ma abbiamo rafforzato quella che dovrebbe essere la narrazione di questo territorio, tra promozione delle bellezze naturali e opportunità di svago in estate e non solo”.

La serata, che è stata possibile grazie a partner privati come la Catanzaro Costruzioni e aveva il patrocinio gratuito del Comune di Realmonte, è stata anche scenario di una romantica proposta di matrimonio. “Quest’anno abbiamo raddoppiato il numero di cantine rispetto alle passate edizioni – spiega il sommelier Luigi Gangarossa – ma un aspetto importante è la qualità notevole che oggi hanno i rosati siciliani nel panorama nazionale, il Nodo Rosé offre ai wine lovers un’esperienza quasi unica nel suo genere e siamo felici di aver raggiunto questo risultato che cercheremo di implementare ulteriormente negli anni”.

