La seconda serata al Teatro dell’Efebo, nel Giardino Botanico del Libero Consorzio comunale di Agrigento, ha visto l’esibizione dell’Accademia musicale Free melody dal titolo “ Colonne Sinfoniche “.

Oltre 700 spettatori hanno partecipato ed apprezzato lo spettacolo, organizzato dal Libero Consorzio comunale, in una cornice straordinaria immersa nella cava arenaria di tufo tra piante secolari e macchia mediterranea con uno sguardo verso le grotte all’interno del Giardino. Il cartellone di spettacoli, programmato dal settore Turismo dell’Ente diretto da Achille Contino, e’ destinato, principalmente, a Tour Operator ed imprenditori alberghieri per offrire una valida alternativa di soggiorno nel territorio della provincia in preparazione degli eventi Agrigento 2025. Un progetto di recupero e valorizzazione di un sito naturale, finanziato da fondi regionali, che ha consentito il totale recupero dell’area e delle camere naturali di accesso agli ipogei situati all’interno del Giardino Botanico.

La serata al Teatro dell’Efebo, raccontata da Enzo Abate – direttore organizzativo, ha previsto l’esecuzione di brani classici, moderni e colonne sonore di grandi autori come Handel, Vivaldi, Morricone, Zimmer, Queen, Cohen e altri ancora.

Sul palcoscenico un organico orchestrale composto da 40 musicisti e 38 coristi diretti dal maestro Antonio Cusumano in una esibizione coinvolgente e di alto livello artistico.L’orchestra ha al suo interno anche la sezione di orchestra giovanile possiede un organico completo di archi, legni, ottoni e percussioni grazie alla collaborazione di musicisti professionisti, provenienti da Agrigento e dai centri limitrofi della provincia.