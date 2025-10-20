Domenica speciale tra storia, paesaggio e cultura nel centenario di Camilleri

Un viaggio nel tempo e nella memoria quello vissuto domenica 19 ottobre con il treno storico tra Palermo, la Valle dei Templi e Porto Empedocle, organizzato dall’Associazione Ferrovie Kaos in collaborazione con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e TrenoDOC.

Le carrozze Terrazzini degli anni ’30, spinte da locomotive d’epoca, hanno riportato in vita il fascino del viaggio lento attraverso le colline siciliane, fino alla città natale di Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita.

Oltre trecento viaggiatori hanno scelto di salire a bordo per una giornata tra cultura, natura e sapori. Tappe suggestive tra la Valle dei Templi, il Giardino della Kolymbethra e la “Vigata” resa celebre dal Commissario Montalbano. A Porto Empedocle, grazie alla collaborazione con l’Archeoclub d’Italia, sono state organizzate visite guidate nei luoghi di Empedocle, mentre tanti hanno approfittato del noleggio bici e moto per raggiungere la Scala dei Turchi.

Grande successo anche per la corsetta intermedia nel cuore della Valle, da Porto Empedocle ad Agrigento Bassa, sold out già dalla vigilia: un’occasione unica per provare le storiche vetture nel tratto più suggestivo della linea, immerso tra templi e ulivi.

Un’iniziativa che conferma il richiamo del turismo ferroviario d’epoca, capace di unire memoria, paesaggio e identità siciliana.

