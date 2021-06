Successo per il primo “Cooking Show”,Marco Gallo traccia il bilancio (VIDEO)

È stato un successo! Ieri, 22 giugno, all’ex collegio dei Filippini la serata conclusiva di Agrigento cooking show: un contest online con una finale dal vivo creato dal videomaker Marco Gallo che ha coinvolto il mondo della comunicazione, quello dei fotografi, videomaker e ristoratori. AgrigentoOggi è stata media partner. In gara diversi ristoranti della città ma solo i tre finalisti, ieri sera, si sono “sfidati”. A vincere il premio “miglior piatto” e mille euro in palio “L’osteria ex panificio” con il videomaker Sonia Presti. Il premio “migliore storia” è andato al “Re di Girgenti” con il videomaker Studio arte 21. Durante la serata sono stati proiettati cortometraggi a tema enogastronomico e i video creati dai videomaker. Il pubblico presente ha potuto assaggiare i tre piatti finalisti. Marco Gallo traccia un bilancio dell’iniziativa.