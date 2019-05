Successo per il musical “Gli Esclusi”. Sul palco 22 talentuosi studenti del liceo Martin Luther King di Favara

Successo oltre ogni aspettativa per il musical “Gli Esclusi” andato in scena martedì 28 maggio , la mattina con un matinée per le scuole e poi la sera sempre al teatro San Francesco di Favara, che ha portato sul palco 22 talentuosi studenti del liceo Martin Luther King di Favara in una performance che ha visto i ragazzi cimentarsi come cantanti, attori e ballerini, nonché tecnici, assistenti e truccatori; tutti coordinati dalla professoressa Arianna Vassallo, docente poliedrica ed entusiasmante trascinatrice, autrice e regista dell’opera, fondata su una contaminatio tra le musiche con cui Riccardo Cocciante ha reso la storia raccontata da Victor Hugo nel romanzo “Notre dame de Paris” e i testi tratti da “L’esclusa” di Pirandello e da altre opere del premio Nobel agrigentino, da “Il berretto a sonagli” a “Uno nessuno e centomila “ a “Enrico IV”, a cui fa da sfondo non Parigi con la sua Notre Dame bensì Palermo con la sua maestosa Cattedrale. Per il numeroso pubblico che, tanto la mattina quanto la sera, ha affollato il Teatro San Francesco, è stata una piacevolissima sorpresa verificare l’alto livello artistico di uno spettacolo dai ritmi travolgenti che ha lettereralmente coinvolto ciascun spettatore grazie ad un equilibrato e sinergico mix fra il messaggio di una attualissima trama, gli spettacolari effetti dei fantastici giochi di luce, la sorprendente capacità interpretativa – e non solo dei protagonisti! – le fantasiose variabili geometrie dei balletti, la prestanza atletica di alcune ballerine, la padronanza di sé di ciascun componente del Gruppo espressa con maturità e consapevole autostima, il perfetto affiatamento dei diversi comparti della sceneggiatura. Uno spettacolo che ha meritato un indiscutibile plauso per la incontestabile bravura, l’impegno mostrato e le energie profuse dalle vostre ragazze e dai vostri ragazzi guidati verso il successo da una Scuola che li forma, li guida e li ama. Complimenti ai componenti tutti del Musical, al Liceo M. L. King, alla Professoressa Arianna Vassallo per il condiviso raggiungimento di sempre più ambiziosi traguardi sono stati abbondantemente profusi da tutto il pubblico presente in sala, tra cui una commossa ed entusiasta Anna Alba, sindaca di Favara, il vicepreside del King, prof. Giuseppe Bennardo, ammutolito dall’emozione, numerosi esponenti del mondo dello spettacolo, da Giovanni Moscato a Gabriel Glorioso, da Claudia Rizzo a Giuseppe Coppino Crapanzano…. E se il matinèe per le scuole, sold out, ha visto 480 ragazzi attenti, partecipi, entusiasti, prodighi di applausi e che non si sono mossi dalle loro poltroncine neanche dopo la fine dello spettacolo, continuando ad applaudire, totalmente rapiti dall’atmosfera creata in sala, il numeroso pubblico che ha gremito il teatro la sera ha tributato ai giovani artisti 10 minuti di standing ovation ricevendo da liro due bis non preparati, l’ultimo dei quali a cappella, per ricambiare il calore e l’affetto che ha scaldato il teatro per tutta la durata dello spettacolo. Grengoire/Febo: Giovanni Sutera Sardo Frollo/Clopin: Gabriele Puma Quasimodo: Vincenzo Patti Esmeralda : Chiara Rizzo Fiordaliso: Dalila Bongiorno Narratrice: Valentina Virone Costumi : Arianna Vassallo e Giada Attanasio Coreografie ; Arianna Vassallo e le ballerine: Dalila Ferula, Asia Crapanzano, Beatrice Cenci, Samanta La Rocca, Flavia D’Anna Marzia Villa e Alice Scalia. L’inedito Preghiere salpate è scritto e cantato da Chiara Rizzo. Equalizzazione perfetta dei suoni e luci spettacolari a cura di Christian Vassallo, ProStudios allestimenti.