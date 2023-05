Straordinario successo per il Carnevale di Sciacca 2.0, il sindaco Termine: Identico a quello di Viareggio

Il sindaco di Sciacca parla di un Carnevale 2.0. Una manifestazione che ha riportato in città tantissima gente e carri meravigliosi. “Un carnevale sul modello di Viareggio- afferma il sindaco della città di Sciacca Fabio Termine-. Sul primo weekend oltre 20mila presenze e tanto divertimento. La nuova location della Pirrera è stata salutata con favore”, ha commentato ancora il sindaco che ha ispirato anche uno dei carri in gara.

Gli spettacoli del Carnevale di Sciacca nel nuovo percorso di via Allende tornano nel prossimo fine settimana con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Domrnjca 28 maggio, a fare da apripista, come al solito, il carro di Peppe ‘Nnappa, Re del Carnevale. A seguire, il carro: “Una nuova Primavera”. Terzo carro a sfilare sarà “The show must go on”.

Dopo di lui “Lasciatemi fare” e quinto carro a farsi ammirare sul percorso della Perriera “Regeneration, l’arca della salvezza”. A concludere le sfilate il carro “Metaverso, il mondo che vorrei”. Insieme a loro sul percorso e poi sul palco anche i gruppi mascherati collegati ai carri.

A condurre lo spettacolo Roberta Mandalà e Giovanni Bilello e successivamente, dopo gli interventi di Sasà Salvaggio e Stefania Orlando. Anche domenica le performance dei gruppi e la bellezza dei carri sono state esaminate dalla giuria nominata dal sindaco Fabio Termine.

A presiedere il team di esperti, il dirigente comunale Salvatore Gioia. I componenti saranno chiamati a valutare i cinque carri in concorso in questa edizione determinando il vincitore. Ecco i nomi e le categorie che giudicheranno:

L’architettura: Cristiano Serra,Calogero Cucchiara;

I movimenti: Salvatore Paolo Gioia,Fortunato Accidenti;

L’effetto Scenico: Felice Alba, Giancarlo Guarino;

L’inno: Silvana Mistretta, Antonio Pietro Curcio;

Le coreografie:Giovanni Cusumano,Accursia Friscia; Costumi: Alessia Raso, Federica Grisafi;

Il copione: Giuseppe Santangelo, Ignazio Eduardo Raso ed infine l’allegoria: Salvatore Galluzzo, Lilia Ricca.

Ricordiamo che agli ingressi del percorso ci saranno quattro biglietterie che resteranno aperte fino alle 23:30.