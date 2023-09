La stagione di successi del Teatro Valle dei Templi di Agrigento ha avuto una chiusura spettacolare con il concerto dei Pooh. Durante il concerto, Enzo Bellavia, patron del Teatro Valle dei Templi, insieme al presidente della Fondazione omonima, Federico Bellavia, ha espresso la loro profonda gratitudine verso “Tua,” l’azienda responsabile del trasporto urbano ad Agrigento. Quest’ultima ha fornito un servizio straordinario di bus navetta gratuiti per l’intera stagione estiva.

Bellavia ha sottolineato l’efficienza di questo servizio, ritenendolo fondamentale per il successo degli eventi e per l’alto numero di spettatori che hanno partecipato. Questa stagione ha ospitato ben 11 serate che hanno reso l’edizione del Festival il Mito davvero memorabile. Grazie ai bus navetta, il pubblico ha potuto raggiungere agevolmente il Teatro a Piano San Gregorio, evitando il sovraffollamento del parcheggio adiacente alla struttura.

L’importante contributo dei bus navetta non è passato inosservato, ricevendo anche l’approvazione delle autorità locali di Agrigento per aver contribuito a migliorare la circolazione del traffico nei pressi del viale alberato. Questa collaborazione tra l’azienda Tua e il Teatro Valle dei Templi è un esempio di perfetta sinergia imprenditoriale a vantaggio della comunità e serve da modello per l’organizzazione di eventi futuri.