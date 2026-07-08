Grande successo per il Cinema Ammare a Ribera, quest’anno sulla spiaggia di Seccagarande per sei serate all’insegna del cinema. Dopo Realmonte, il format di Marco Gallo e Fabio Speranza ha conquistato anche la città delle arance con un successo di pubblico senza precedenti. Il nuovo modo di fruire il cinema ha attirato grandi e bambini, famiglie e ragazzi che si sono intrattenuti sulla spiaggia per vedere il Re Leone – Il film, classico Disney rivisto in modalità live action.

Prima della visione del film spazio all’intrattenimento e alla musica, con il karaoke sulla spiaggia, ma anche all’educazione ambientale con gli organizzatori che hanno parlato di pulizia e rispetto del territorio. L’evento gratuito fa parte dell’estate riberese organizzata dal Comune di Ribera.

«Sono soddisfatto del successo di questa iniziativa – spiega il sindaco Carmelo Pace – è un nuovo modo di fruire le nostre spiagge che raccoglie un grande pubblico e che permette anche ai turisti di vivere serate uniche. Il cinema sulla spiaggia è una iniziativa che raccoglie centinaia di persone: la spiaggia così vive di giorno e anche di notte. Sono sicuro che anche le altre serate saranno gradite ai nostri concittadini».

L’evento tornerà a Ribera il 21 luglio con Sole a Catinelle, commedia di Checco Zalone che verrà proiettata sulla spiaggia “Lingua di sabbia” a Seccagrande. La prossima settimana, invece, il Cinema Ammare, quest’anno in versione itinerante, sarà a Lampedusa per tre date sulla spiaggia della Guitgia il 14-15 e 16 luglio. Poi il format ritornerà anche nella sua sede principale, Capo Rossello a Realmonte, ma toccherà anche altre città come San Vito Lo Capo, Menfi e Favignana.

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