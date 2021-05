Su Raitre si presenta il libro di Giuseppe Barbera

I paesaggi della Sicilia, compresi quelli della Valle dei Templi, sono stati analizzati in un libro di Giuseppe Barbera e inseriti nel suo ultimo lavoro “I Giardini del Mediterraneo . Storie e Paesaggi da Omero all’Antropocene” edito da Il saggiatore. Il libro, che fa riferimento non solo alle scienze del paesaggio ma anche alla letteratura e ai diari di viaggio, verrà ufficialmente presentato domani pomeriggio, giovedì 20 maggio alle 16,40 su Raitre, nel corso della nota trasmissione Geo&Geo condotta da Sveva Sagramola e da Emanuele Biggi. In diretta Tv il prof. Barbera, già docente ordinario presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Palermo e autore di tantissime pubblicazioni scientifiche, ha ricevuto numerosi titoli accademici e scientifici ed è stato anche responsabile scientifico del recupero del giardino della Kolymbetra per conto dei Fai.