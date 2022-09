Su Agtv in onda la cerimonia di premiazione del contest “Fotografa San Calogero”

In onda questa sera, 6 settembre, alle 21 su Agrigentotv, canale 97 , la cerimonia di premiazione del contest fotografico “Fotografa San Calogero” che si è svolta a San Leone, il 29 agosto scorso, all’Hotel Costazzurra Museum & Spa. A vincere il premio per la migliore foto a colori la giovane Noemi Raia, migliore foto in bianco e nero Giuseppe Greco. Come già avvenuto per il premio fotografa il Mandorlo in Fiore anche quest’anno, su indicazione del distretto turistico Valle dei Templi e del suo amministratore Fabrizio La Gaipa, consegnato un premio speciale alla migliore foto che rappresenta la destinazione Agrigento, quella di Giuseppe Cacocciola che ritrae Alfonso Restivo conosciuto come “Fofò Pirtusu” dinnanzi al simulacro di San Calogero , un volto pieno di fede e devozione. Il premio è deato da Domenico Vecchio, organizzato da AgrigentoOggi, Francesco Novara e Giada Attanasio, in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi.