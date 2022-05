Studiosi e tecnici insieme per il teatro greco di Eraclea Minoa

Studiosi e tecnici insieme per riportare al suo splendore originario il teatro greco di Eraclea Minoa: il restauro di uno dei principali siti archeologici del Mediterraneo passa dal confronto tra i maggiori esperti di settore per un progetto multidisciplinare divenuto di estrema urgenza. Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, da cui dipende il sito di Eraclea Minoa, ha organizzato due giornate di studio per coinvolgere esperti archeologi, storici e paesaggisti, ma anche architetti, ingegneri, geologi e agronomi. Dal loro confronto e dagli studi e sondaggi propedeutici già completati dal Parco, nasce il bando internazionale per il restauro di Eraclea Minoa. La prima giornata questa mattina, 13 maggio, a Casa Sanfilippo , ad Agrigento. La mattinata di domani sarà dedicata al sopralluogo degli esperti al Teatro Greco di Eraclea Minoa.