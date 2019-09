Studenti in piazza per salvare il pianeta

Alcune centinaia di studenti di istituti scolastici di Agrigento, così come in tutta la Penisola, sono scesi in piazza, questa mattina, per chiedere ai governi di salvare il pianeta, per il clima e con Greta.

Il corteo dei ragazzi è partito dal viale della Vittoria, attraverso piazza stazione, Porta di Ponte e via Atenea, è giunto in piazza Pirandello, dinnanzi al Comune.

Tutti uniti per l’ambiente, con il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che rispettando l’autonomia delle scuole, ha emanato una circolare perché l’assenza a scuola di oggi per aderire al corteo, sia giustificata.