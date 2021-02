Studenti delle medie tornano in classe, il Sindaco lancia un appello

Riparte didattica in presenza al 100% per seconda e terza media

Da oggi riparte la didattica in presenza al 100 per cento per gli alunni di seconda e terza media. Per gli studenti delle scuole superiori, invece, fino al 7 febbraio continuerà la didattica a distanza. Sarà possibile svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori o per esigenze educative che favoriscano l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento a distanza con gli studenti in Dad. A partire da lunedì 8 febbraio sarà ammesso alla didattica in presenza il 50 per cento degli studenti delle scuole superiori. Il sindaco di Agrigento ha lanciato un appello: Raccomando a tutti i miei concittadini la massima attenzione, se non vogliano che la curva dei contagi ritorni a salire e dobbiamo ritornare in zona rossa chiudendo di nuovo le scuole.